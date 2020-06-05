Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bugün Başpınar Mahallesi'nde Emralioğlu Apartmanı'nda dört kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sitede bulunan 6 katlı apartman karantinaya alındı. 24 dairenin bulunduğu belirtilen apartmana polis ekipleri tarafından akşam saat 19.00'dan itibaren emniyet şeridi çekilirken binaya giriş çıkışlara ise izin verilmiyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA