Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı Polis apartman girişine emniyet şeridi çekti, 44 kişinin yaşadığı apartmana giriş çıkışlar yasaklandı Çorum'un Sungurlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı

Polis apartman girişine emniyet şeridi çekti, 44 kişinin yaşadığı apartmana giriş çıkışlar yasaklandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sungurlu ilçesinde bir köy karantinaya alınmış, karantina süresinin dolmasının ardından uygulamaya önceki gün son verilmişti.

Bugün Fatih mahallesinde bir kişinin Koronaviris test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sitede bulunan 7 katlı apartman karantinaya alındı. 44 yaşadığı belirtilen apartmana polis ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren emniyet şeridi çekilirken, binaya giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

Kaynak: İHA