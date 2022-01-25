Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, belediye ekipleri kar yağışının görülmeye başladığı ilk andan itibaren başlattığı kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, belediye ekipleri kar yağışının görülmeye başladığı ilk andan itibaren başlattığı kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

86 personel ve 9 araç ile 72 saattir ilçenin dört bir yanında aralıksız çalışıyoruz diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kar yağışının ilçe halkının hayatını olumsuz etkilememesi için ilk andan itibaren sahadayız. Çalışmalarımıza kendi imkanları ile destek veren esnaf kardeşlerime ve hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Çalışmalarımızı takdir eden vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde teşekkür telefonları alıyoruz. Bende özveriyle çalışan personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

Sungurlu'da belediye ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sungurlu, Çorum, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title