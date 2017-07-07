Sungurlu'da Arazi Yangının Bilançosu Ortaya Çıktı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Tuğcu ve Mahmatlı Köyü arazilerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının bilançosu ortaya çıktı. Çıkan yangında 42 tarlanın yandığı, bunlardan 17 tanesinin ekili tarla, 25 tanesinin hasadı yapılmış biçilmiş alan olduğu ve GPRS'li yapılan zarar tespit ölçüm çalışmaları sonucu ise yanan arazi alanının 897 dekar olduğu bunun 414 dekarında ise buğday ekili alan olduğu tespit edildi.



Tuğcu ve Mahmatlı Köyülerinde yanan tarlalarda incelemelerde bulunan AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan, "Dün akşam saatlerinde ilçemize bağlı Tuğcu köyümüze ait tarım arazisinde yangın çıkmış ve rüzgarın etkisiyle yayılarak büyük bir alanı kaplamıştır. Yangının söndürülmesinde ilçe itfaiyesi ekipleri, ilgili birimler ve köylülerimizin gayretleriyle daha fazla alana yayılmadan tehlike atlatılarak söndürülmüştür. İlçe Tarım müdürümüz Hicabi Berişbek ziraat mühendisleri ile yangın arazisinde gerekli çalışmaları yapmış, 42 tarlanın yandığı, bunların içerisinde 17 tanesinin ekili alan, 25 tanesinin hasadı yapılmış biçilmiş alan olduğu ve GPRS'li yapılan zarar tespit ölçüm çalışmaları sonucu ise yanan arazi alanının 897 dekar bunun 414 dekar alanın içinde buğday olan alan olduğu tespit edilmiştir." dedi.



Yangına ilişkin olarak Çorum Milletvekillerine bilgi verdiğini kaydeden Özkan, "Milletvekillerimiz konunun takipcisi olacaklarını ifade ettiler. Devlet olarak kaymakamlık ve İlçe tarım müdürlüğümüz zarar tespit çalışmaları sonucu zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışma yapacaklardır." şeklinde konuştu. - ÇORUM