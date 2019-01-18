Sungurlu'da 8 Bin 633 Öğrenci Karne Aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 8 bin 633 öğrenci karne alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Mitat Gözen, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ile birlikte İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldular.

Karne töreninde konuşan Kaymakam Mitat Gözen, "Yoğun bir şekilde çalışarak birinci dönemin sonuna geldiniz. Önümüzde 15 günlük tatil var. Tatilde bol bol dinlenmenizi ve ikinci dönem başladığında derslerine hazır olarak gelmelerinizi istiyoruz" dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin, yarıyıl tatiline girdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ise, "İlçemizde karnelerini alarak öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. İlçemizde görev yapan eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz için güzel çalışmalarla dolu bir dönemi geride bıraktık. Bu süreçte fedakarca görev yapan meslektaşlarıma teşekkür ederim. Öğrencilerimize aileleri ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirmelerini dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA