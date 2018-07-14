Sungurlu Belediyesinden Hassas Terazi Uygulaması

Sungurlu Belediyesi tarafından vatandaşların aldığı ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol etmek için Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarlarına hassas terazi kontrol noktası oluşturuldu.

Vatandaşların alışverişlerini daha adil ve şeffaf bir şekilde yapabilmesi için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada, "Belediye olarak pazar yerinde alışverişin adil ve şeffaf şekilde, daha sağlıklı ve emin bir ortamda yapılması için elektronik ve hassas bir terazi koyduk. Vatandaşlarımız pazardan aldıkları sebze ve meyvelerin ağırlığının doğru olup olmadığını merak ediyorsa, bu terazilerde tartarak kontrol edebilecek. Ürünlerini satın alan vatandaşlarımız bu teraziyi kullanarak ürünün kendisine bedelini ödediği oranda satılıp satılmadığını bizzat kendisi görecek. Satıcının belirttiği ağırlık ile bizim terazimiz arasında her hangi bir fark olursa durum hemen zabıta memurlarımıza bildirilebilecek. Zabıta memurları tarafında yasal işlem yapılacaktır. Esnafımız da bu tartı konusunda zan altında kalıyordu. Biz esnafımıza güveniyoruz. Biz bu terazileri vatandaşımızın aklında bir şey kalmasın diye buraya koyduk." ifadelerine yer verdi.

Hassas terazi taşınabilir bir şekilde olup zabıta ekiplerince istenilen bölgeye taşınıp alınan ürünün kontrolü yapılmakta. - ÇORUM