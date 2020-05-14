Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner hakkında soruşturmaya izin verilmedi
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Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner hakkında soruşturmaya izin verilmedi

İçişleri Bakanlığı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında mevzuata aykırı bir durumun olmadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya izin vermedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner hakkında soruşturmaya izin verilmedi
14.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:25

İçişleri Bakanlığı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında mevzuata aykırı bir durumun olmadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya izin vermedi. Başkan Şahiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan 5 Eylül 2019 tarihli kararın kendisine bugün tebliğ edildiğini belirtti.

Sungurlu Belediyesi, 17 Ekim 2018 tarihinde Belediye Başkanı Şahiner'e ait Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan arazide, belediyenin iş makineleri ile hafriyat çalışması başlatmış, dönemin İlçe Başkanı İlyas Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan işin Şahiner'in özel işi olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile yayınlanan kararda, 'Bahse konu alanda Belediyeye ait iş makineleri ve tırlarla hafriyat işlemi yapıldığı, ancak yapılan hafriyat sonucu çıkan toprağın Belediye tarafından ilçe halkının kullanımına sunulan Kent Park isimli park alanının zemin dolgusunda kullanıldığı, dolayısı ile Belediye araçlarının bu işte kullanılmasında mevzuata aykırı bir durumun olmadığı ve herhangi bir kamu zararının tespit edilmediğinden, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. Maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan 05 Eylül 2019 tarihli kararın kendisine bugün tebliğ edildiğin belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu'muz için tüm imkansızlıklara rağmen, yaptığımız hizmetlerden birisi olan Kent Park projemizin yapımı aşamasında bizzat kendime ait araziden hiçbir maddi menfaat beklemeden, hiç düşünmeden verdiğim zemin dolgu malzemesini bile şikayet konusu yapan, hizmet ve Sungurlu düşmanı kişilerin yaptığı yalan ve iftira dolu şikayetleri, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Bakanlığımız tarafından karşılık bulmamış ve bu Sungurlu'muza hainlik edenlerin yaptıkları iftiraların boş beleş sözler olduğu yüzlerine adaletin bir tokadı olarak geri dönmüştür" dedi.

"Özür dilemeye davet ediyorum"

"Bazı hizmet düşmanları sırf kendi egolarının tatmini ve kaybetmiş olmalarının hırsı ile bizleri şikayet ederek Türk mahkemelerini ve hakimlerini boşa oyalamış, değerli vakitlerini boşa harcamıştır" diyen Başkan Şahiner, "Oysaki belediye başkanı seçildiğim günden beri 'Gelin Sungurlu'muz için birlikte hareket edelim' dememe rağmen bu zavallılar 'İlle de çalıştırmayız' demeye devam etmişlerdir. Bu asılsız iftiraları atanların kafalarını kumdan çıkararak, önce Sungurlu halkından hizmeti engellemeye çalıştıkları için, sonrada bizim Sungurlu sevdamızı tartışmaya kalkışanları şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. "Sungurlu'nun menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Şahiner, "Güzel ilçemize hizmet etmeye devam ederken, Sungurlu'muza hainlik edenlerinde karşısında tüm gücümüzle durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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