Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı
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Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.

28.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:58
Sungurlu Aşağıfındıklı barajı tamamlandı

'un ilçesine bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne yapılan baraj inşaatının tamamlandığı açıklandı.


Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Sungurlu Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup 620 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile 1.680 dekar arazinin sulanmasına hizmet edileceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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