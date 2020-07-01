Sungrow PV ve enerji depolama yeniliklerini tanıttı İnvertör markası Sungrow PV ve enerji depolama yeniliklerini duyurdu.

İnvertör markası Sungrow PV ve enerji depolama yeniliklerini duyurdu.

Yenilenebilir enerjiler için invertör çözümleri sunan küresel lider Sungrow, 15-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği Akıllı Enerji Sanal Gösterisi ile en yeni PV ve enerji depolama yeniliklerini tanıttı. Şirket, katılımcılar ve SPE, EASE gibi otoritelerin sektör profesyonelleri arasında köprü kurarak, niş pazarlar ve önde gelen ürünlerle ilgili özel webinerler sağlayarak teknik yeniliğin ve küresel ayak izinin genişlemesinde gösterdiği kararlılığı sergiliyor.

"Teknik yenilik asla son bulmaz"

Sungrow Başkan Yardımcısı James Wu şu ifadeleri dile getirdi: "Teknik yenilikleri keşfetmeye devam ediyoruz ve en yeni PV ve ESS çözümlerini böylesine çarpıcı bir şekilde tanıttığımız için mutluyuz. Sanal gösteri, özelliklerimizi sergilemekte ve ortaklarımızın fikirlerinin tüm katılımcılarla paylaşılmasına olanak tanımaktadır."

Profesyonellerden şirketiniz için fayda sağlayan görüşler

Hem güneş enerjisi, hem de enerji depolama alanlarında deneyim sahibi olan konuşmacılar, katılımcılara bilgiler verdi.

EASE (Avrupa Enerji Depolama Birliği) Politika Yöneticisi Brittney Elzarei, kilit Avrupa pazarlarındaki en yeni ES politikalarını ve 15 Haziran itibariyle korona virüs kapsamında gerçekleştirilen değişiklikleri paylaştı ve yerel karbon giderme ve enerji geçişinin özel güç olması nedeniyle Avrupa'daki enerji depolama gelişiminde güçlü bir hareket beklediklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA