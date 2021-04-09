Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
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Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sünger satış dükkanında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın esnafın yardımlarıyla kurtarılırken, yandaki mobilya iskelethanesine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sünger satış dükkanında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın esnafın yardımlarıyla kurtarılırken, yandaki mobilya iskelethanesine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iki iş yerinde de büyük çapta hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi, Özfidanlık Sokak'taki bir sünger satış dükkanında çıktı. Aynı zamanda depo olarak da kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, çevredeki esnaf durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada dükkanda bulunan bir kadın ise esnafın yardımıyla iş yerinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, yangın, iş yerinin yanındaki mobilya iskelethanesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu her iki noktadaki yangın söndürüldü. Sünger satış dükkanı ve deposu kullanılamaz hale gelirken, mobilya iskelethanesinde de hasar oluştu. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI
Son dakika: SÜNGERLERİN BULUNDUĞU İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI; BİR KİŞİYİ ESNAF KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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