SÜNGERE EMDİRİLMİŞ 3 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ ERİS BULDU

ERZİNCAN (DHA) - ERZURUM'da bir yolcu otobüsünün bagajında 11 adet evrak çantasının içindeki süngere emdirilmiş 3 kilo 50 gram eroin narkotik köpeği Eris'in katıldığı aramada bulundu. Eroinle ilgili yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Batı illerine uyuşturucu naklini önlemek isteyen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan karayolunda Ağrı-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontroller sırasında narkotik köpek Eris, bagajdaki bir kutuya tepki verdi. Polisler tarafından açılan kutunun içindeki 11 adet evrak çantasının ön ve arka bölümlerindeki gizlenmiş haldeki 22 parça süngere emdirilmiş halde 3 kilo 50 gram eroin bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira para ele geçirildi.

Eroinle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.