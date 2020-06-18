Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi
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Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi

Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi Kağıthane'de sünger yüklü kamyon, elektrik direğini otomobillerin üzerine devirdi.

18.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:04

Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi

İSTANBUL - Kağıthane'de sünger yüklü kamyon, elektrik direğini otomobillerin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede korku yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Latif Sokak'ta yaşandı. Malzeme indirmek için depoya gittiği öğrenilen sünger yüklü kamyon, sokakta bulunan elektrik tellerine takıldı. Olayda tellerin bağlı olduğu elektrik direği, mahalledeki iki aracın üzerine devrildi. Mahallede büyük korku yaşanmasına neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Elektrik ekipleri tarafından tellerdeki akım kesilirken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Elektrik direğinin üzerine devrildiği arabanın sahibi, "Sabah sünger kamyonu kablolar biraz aşağıda olduğu için takılmış. Manzara ortada. Direk devrildi. Çok şükür can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi

Kaynak: İHA

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