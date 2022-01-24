Sünger fabrikasında yangın çıktı - Haberler
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Sünger fabrikasında yangın çıktı

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

KONYA (AA) - Konya'da bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sünger fabrikasında yangın çıktı

Sünger fabrikasında yangın çıktı

Sünger fabrikasında yangın çıktı

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Konya, Güncel, Haber

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