Sünger Bob'un Yaratıcısı Stephen Hillenburg, Hayatını Kaybetti

Türkiye'de de yayınlanan 'Sünger Bob' çizgi filminin yaratıcısı Stephen Hillenburg, 57 yaşında hayatını kaybetti. Hillenburg'un ölüm nedeninin, geçen yıl yakalandığını duyurduğu motor nöron hastalığı ALS olduğu belirtildi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Dünya çapında oldukça popüler olan çizgi filmi yayınlayan kanaldan yapılan açıklamada, "Bugün Hillenburg'un hayatı ve eserlerine hürmet için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz" ifadesi yer aldı. 1999'dan bu yana 200 bölümden fazla yayınlanan 'Sünger Bob', Hillenburg'un yönetmenliğinde 2004'te sinemeya uyarlandı, ayrıca Broadway'de sahnelendi. Müzikal bu yılın başında Tony Ödülü'ne değer görüldü.

STEPHEN HILLENBURG KİMDİR?

15 Mayıs 1960 yılında doğmuş olan Stephen Hillenburg aynı zamanda sünger bob'un yaratıcısıdır. 1979 yılından beri 15 filmde rol almıştır. 2000 yılından beri 5 seslendirme yapmıştır. En son filmi Sponge Bob Kabuk Şehir'dir. 2008'de yeni filmi çıkmıştır. Ayrıca 2001 Oskar ödüllerinde (En popüler çizgi film yaratıcısı) (Sponge Bob) ödülünü almıştır.Kariyerini Sponge Bob çizgi filmiyle geliştirmiştir. Yine çok başarılı bir çizgifilm serisi olan Rocko's Modern Life da Stephen Hillenburg'un kariyerindeki önemli işlerden birisidir.