Bodrum'da Bir Sapık, "Sünger Bob Oynayalım" Dedi, 5 Yaşındaki Kızı Tuvalette Taciz Etti

Bodrum'da 5 yaşındaki kız çocuğuna "Gel seninle Sünger Bob oynayalım" diyerek işletmenin tuvaletinde cinsel istismarda bulunan 50 yaşındaki S.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SENİNLE SÜNGER BOB OYNAYALIM MI' DİYEREK TUVALETE ÇAĞIRDI

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde esnaf olan 50 yaşındaki 2 çocuk babası S.G., işletmesinin yan tarafındaki başka bir iş yeri yetkililerinin 5 yaşındaki kızı ile yakından ilgilenmeye başladı. Küçük kıza yakınlık göstererek yaklaşan adam, etrafta kimsenin olmadığı bir saatte, kız çocuğuna "Seninle Sünger Bob oynayalım mı?" diyerek diğer işletmenin tuvaletine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

KÜÇÜK KIZIN AĞABEYİ POLİSE HABER VERDİ

Çocuğun tuvalete gittiğini gören kızın ağabeyi, durumdan şüphelendi. Kıza nereye gittiğini sorması üzerine yaşanan olayın detaylarını öğrenen ağabeyi, S.G.'yi dövdükten sonra polise haber verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan zanlı, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Daha önceleri de kız çocuğunu defalarca taciz ettiği öğrenilen S.G.'nin verdiği ifadede, "Benim lavabom bozuk olduğu için komşu işletmenin lavabosunu kullandım. O esnada çocuk lavaboya geldi. Başka herhangi bir şey olmadı" diyerek suçlamaları reddetti.

KÜÇÜK KIZ, CİNSEL İSTİSMARI DETAYLARIYLA ANLATTI

Öte yandan küçük çocuğun pedagog gözetiminde alınan ifadelerinde ise yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattığı ve o yaşta bir çocuğun bilemeyeceği detaylarla cinsel istismar iddialarını dile getirdiği öğrenildi.