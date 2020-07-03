Süneyle biyolojik mücadele timi Süneyle biyolojik mücadele timi Çorum'da süneyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında bin keklik doğaya bırakıldı Çorum'da süne ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında bin keklik doğaya salındı.

Süneyle biyolojik mücadele timi

Çorum'da süneyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında bin keklik doğaya bırakıldı

ÇORUM - Çorum'da süne ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında bin keklik doğaya salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen keklikler merkeze bağlı Türkler köyünde 10 farklı bölgeye bırakıldı.

Çorum'un bir tarım kenti olduğunu dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, mercimek, soğan, çeltik ay çiçeği, yumurta ve buğday üretiminde Çorum'un Türkiye'ne önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentte yıllık 600 bin ton buğday üretimi yapıldığını açıklayan Vali Çiftçi, "200 bin hektar tarım arazisinde buğday üretimi yapıyoruz. Türkiye'de de 10. sıradayız. Buğday üretiminde en önemli sorunlardan birisi kaliteli buğday üretimi. Buğdayın üretim aşamasında kaliteyi düşüren süne kımıl zararlısı var. Bunu kimyasal ilaçla ile değil daha çok biyolojik mücadele ile başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bugün bin tane kekliği doğaya bıraktık ki başarılı olalım. Bir tane keklik 500 tane süne zararlısını bertaraf ediyor. Günlük 500 bin süre zararlısını doğal yollarla mücadeleye tabi olacak" dedi.

Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve köylüler katıldı.

Kaynak: İHA