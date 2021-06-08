Süneye Karşı Keklikler Görev Başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süneye Karşı Keklikler Görev Başında

Süneye Karşı Keklikler Görev Başında
Habermetre - Haberler | Toplum

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süneye karşı biyolojik mücadele için doğaya 400 keklik bıraktı.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süneye karşı biyolojik mücadele için doğaya 400 keklik bıraktı. Batman'da süneyle mücadelede keklikler görev başında. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, biyolojik mücadele için doğaya 400 keklik saldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, kekliklerin süneyle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Köylülerin ve çiftçilerin kekliklere sahip çıkacağına inandığını vurgulayan Gün, "Kekliklere sahip çıkıldığında üremelerle bir nebze de olsa süneye karşı biyolojik olarak mücadele etmiş olacağız. Ayrıca doğadaki dengenin sağlanması ve sünenin önüne geçilebilmesi için önemli bir çalışma olacak. " diye konuştu.

Keklikler GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen Bitkisel Üretimde Entegre Projesi kapsamında doğaya salındı. batman keklik il tarım orman süne mücadele

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Beren Saat Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süneye Karşı Keklikler Görev Başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:16:29. #1.15#

title