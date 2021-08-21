SunExpressten Antalya çıkışlı tüm dış hat uçuşlarında PCR ve antijen testi indirimi
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SunExpressten Antalya çıkışlı tüm dış hat uçuşlarında PCR ve antijen testi indirimi

SunExpressten Antalya çıkışlı tüm dış hat uçuşlarında PCR ve antijen testi indirimi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, Antalya kalkışlı tüm dış hat uçuşlarında PCR ve antijen testlerinde yolculara indirim yapıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, Antalya kalkışlı tüm dış hat uçuşlarında PCR ve antijen testlerinde yolculara indirim yapıldığını duyurdu.

SunExpressin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı kalkışlı tüm dış hat uçuşlarında yolculara özel avantajlarla PCR ve antijen testi indirimi yapıldığı belirtildi.

Her bir yolcu için PCR veya antijen testinin 16.99 avroya yapıldığı belirtilen açıklamada, "Dilediğiniz her yerde dilediğiniz zaman test olabilirsiniz. İster kaldığınız otelde, ister uçuşunuzdan en az 3 saat önce havalimanında. Test sonucunuz en kısa sürede hazır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sonuçların e-Nabız sistemi üzerinden ilgili internet sitesi veya mobil uygulamasıyla indirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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