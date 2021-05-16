SunExpress yolcuları, kademeli normalleşmede biletlerini ibraz ederek uçuş yapabilecek
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SunExpress yolcuları, kademeli normalleşmede biletlerini ibraz ederek uçuş yapabilecek

SunExpress yolcuları, kademeli normalleşmede biletlerini ibraz ederek uçuş yapabilecek
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

SunExpress, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

SunExpress, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

Havayolu şirketi, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme dönemindeki bilet satışı uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 17 Mayıs -1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde yolcularımız, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan, uçak biletlerini/e-biletlerini ibraz ederek uçuşlarımıza katılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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