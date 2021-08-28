SunExpress, yolcu sayısını yüzde 43 artırdı
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SunExpress, yolcu sayısını yüzde 43 artırdı

SunExpress, yolcu sayısını yüzde 43 artırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yılında bugüne kadar toplamda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdığını açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yılında bugüne kadar toplamda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdığını açıkladı.

SunExpress açıklamasına göre, hava yolu, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış kaydetti.

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından uçuş ağına eklediği yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye'nin tatil rotalarına frekans artışı sunarak Türkiye turizmine destek veren SunExpress, yüzde 85 doluluk oranına ulaştı.

Tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege Bölgelerine en fazla turist getiren hava yolu SunExpress, özellikle salgın döneminde yolcularına seyahat planlamalarında maksimum esneklik sağlayarak daha rahat ve huzurlu bir seyahat deneyimi sunmak için Korona Garanti Paketi, orta koltuk rezervasyon imkanı ve SunFlex gibi çeşitli uygulama ve hizmetleri hayata geçirdi.

SunExpress, Türkiye'de hayata geçirilen Güvenli Turizm Programı ile eş zamanlı olarak yerli ve yabancı turistlere Türkiye'nin tatil için en güvenli adreslerden biri olduğunu göstermek adına otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde pek çok projeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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SunExpress, yolcu sayısını yüzde 43 artırdı - Haberler Ekonomi
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