: SunExpress Üst Yönetici Bischof: "Küresel havacılık sektörü ılımlı büyüyecek"

25.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:37

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Jens Bischof, küresel havacılık endüstrisindeki büyümenin şu anda tahmin edilmesinin zor olduğunu belirterek, "2020'nin başında, koronavirüsü ve diğer şeylerin sektöre büyük etkilerini görüyoruz. Bu da sektördeki büyümeyi öngörmeyi gerçekten zorlaştırıyor. Ancak, sektördeki büyümenin önceki yıllara kıyasla oldukça ılımlı olacağını söyleyebilirim." dedi.

Bischof, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk havacılık sektörüne genel olarak çok olumlu baktıklarını ve sektörün kapsam alanının büyüdüğünü söyledi.

Türk turizm endüstrisinin, 2016 yılından bu yana yaşanan krizlerden sonra büyük bir sıçrama gösterdiğini ifade eden Bischof, turizm sektörünün gelişimi konusunda iyimser olduğunu ve Türk havacılık sektöründe çok daha fazla büyüme olacağını dile getirdi.

Bischof, temel koşullar sabit kalırsa, 2020'de Türkiye havacılığında rekor yılı göreceklerine dikkati çekerek, "Türk turizminin 2020'de büyük bir rekor göreceğine inanıyorum. 2020'de gerçekten de Türk turizminde yerli ve uluslararası en fazla ziyaretçiyi göreceğimize inanıyorum. Türkiye'deki olanaklar neredeyse sınırsız." dedi.

Türkiye'de sadece yaz ve sahil destinasyonlarının olmadığını, çok fazla kültürün olduğunu aktaran Bischof, "Türkiye'de eğitim seyahati, tıbbi seyahat, spor seyahati, golf, futbol, dağ bisikleti ve dağ yürüyüşü gibi çeşitli turizm imkanları var." ifadelerini kullandı.

Yeni seyahat türleri daha fazla önem kazanacak

Jens Bischof, Türkiye'de turizm mevsimini büyütmek ve mevsimi uzatmak için açık bir istek olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin sahip olduğu tüm imkanlarla yeni seyahat türlerinin daha fazla önem kazanacağını ve bunun, Türkiye'ye daha fazla sayıda insanı daha uzun vadede getirmek için başarılı bir strateji olduğunu aktardı.

SunExpress olarak, sağlıklı bir şekilde, çift haneli büyüdüklerini anımsatan Bischof, "Turistik noktalara daha fazla koltuk ekleyebileceğimizi, aynı zamanda doğrudan uçuşlarda yürüttüğümüz Anadolu hizmetlerine de daha fazla koltuk ekleyebileceğimizi düşünüyoruz. Büyümede çift haneli olmayı sürdüreceğiz. 2020'de Türk turizmindeki rakamların 50 milyonun çok üzerine çıkacağından oldukça eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Bischof, küresel havacılık endüstrisindeki büyümenin şu anda tahmin edilmesinin zor olduğuna işaret ederek, "2020'nin başında, koronavirüsü ve diğer şeylerin sektöre büyük etkilerini görüyoruz. Bu da sektördeki büyümeyi öngörmeyi gerçekten zorlaştırıyor. Ancak, sektördeki büyümenin önceki yıllara kıyasla oldukça ılımlı olacağını söyleyebilirim." öngörüsünde bulundu.

"Kar edilmeli ama aynı zamanda iyi ve cazip kalınabilmeli"

Türkiye'nin harika bir destinasyon olduğuna ve gezginler için büyük bir değer sağladığını vurgulayan Jens Bischof, "Kar edilmeli ama aynı zamanda iyi ve cazip kalınabilmeli. Çünkü, Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Mısır gibi diğer destinasyonlarla rekabet içindeyiz. Akdeniz'in etrafında çok fazla destinasyon var."

Bischof, büyümeyi engelleyebilecek ek faktörler ve ek vergiler söz konusu olduğunda çok akıllı olunması gerektiğini kaydederek, büyümeyi kolaylaştırmak ve diğer destinasyonlarla rekabet söz konusu olduğunda kendilerine bir dezavantaj olmaması konusunda hükümetten de destek beklediklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için önemli ve büyük bir altyapı olduğuna değinen Bischof, "Ben de gerçekten bir yolcu olarak. İstanbul hava alanından geçmeyi seviyorum çünkü gerçekten dünyanın en iyi havalimanlarından ve projelerinden biri. Çok daha fazla yolcu getireceğine inanıyorum, ülke için çok daha fazla fırsat getirecek, kesinlikle en önemlisi Türkiye'nin daha da ilerlemesi için ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bischof, koronavirüsün küresel havacılık sektörüne ağır etkilerinin olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası büyük havayolu şirketlerine bakarsak, kapasite önemli ölçüde azaldı. Hava yollarının çoğu zaten Çin anakarasına olan uzun mesafeli seferleri durdurdu. Bu nedenle, virüsün, sektörün finansal sonuçlarına etkisi ağır olacaktır. Ne kadar şiddetli olacağını tahmin etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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