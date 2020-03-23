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Antalya, Türkiye, 22 Mart, İzmir, Ekonomi

SunExpress ülkesine ulaştırılan turist sayısını açıkladı

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart tarihinden 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.

23.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:51
SunExpress ülkesine ulaştırılan turist sayısını açıkladı

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart tarihinden 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Koronovirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından seyahat yasağı getirilen ülkelerden uçuş ağında yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere, İsviçre ve İrlanda'ya karşılıklı seferlerini 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde söz konusu ülkelere uçuşlarını durdurduklarını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart tarihinden 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.

"İç hat uçuşlarımız, Antalya'dan Anadolu'nun 8 şehrine, İzmir'den ise 12 şehrine devam ediyor" diyen Çalışkan, "Yaşadığımız bu kötü günleri ulusça ve tüm dünya olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Türk turizm taşımacılığının belkemiği ve Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir havayolu olarak yine Türk turizmine katkımızı artırarak sürdüreceğiz".

SunExpress'in Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerden bahseden Çalışkan, "Uçaklarımızda düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca, tüm uçaklarımızda, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı sürekli olarak temizlemektedir. Eğitimli uçuş ekiplerimizle birlikte her türlü tedbiri alıyoruz, ancak virüsün yayılımını engellemede bu konuda hassasiyet gösteren ve gerekli önlemleri alan yolcularımızın büyük katkısı olduğunu hatırlatmak isteriz" şeklinde konuştu.

Hem ulusal hem de uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Çalışkan, "Önceliğimiz her zaman ve her koşulda misafirlerimizin emniyetli seyahat edebilmesidir. Bu doğrultuda yolcularımız ve uçuş ekiplerimizin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi almaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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