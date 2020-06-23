SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra, Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra, Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan havayolu, yönetim kurulu kararı kapsamında, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra, Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

1989 yılından bu yana Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü kurarak Türk turizmine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan havayolu, Almanya'daki yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarını durdurarak, Türkiye merkezli faaliyetlerinde konumunu sağlamlaştırmak için tüm filosunu tek bir Genel Havacılık İşletme Ruhsatı (AOC) altında topluyor. Türkiye ile Almanya arasında tarifeli ve direkt seferlerle iki ülkeyi birbirine en fazla bağlayan havayolu SunExpress, bu konumunu gelecekte Türkiye operasyonlarını daha da güçlendirmekte önemli bir kaynak pazar olarak değerlendirecek.SunExpress Ceo'su Max Kownatzki, "SunExpress 30 yılı aşkın süredir, Almanya ve Türkiye arasında tatil uçuşlarının yanı sıra eş, dost, akraba ziyaretlerinde lider havayollarından biridir. Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir'in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik. Sağlam uçuş ağımız, güçlü filomuz ve havacılık tutkumuz ile seyahat acenteleri, tur operatörleri ve doğrudan müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edecek, Türk havacılık ve turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.Kownatzki sözlerine şöyle devam etti: "Bu, değişen rekabet ortamına ve gelecekteki piyasa tahminlerine adapte olabilmek için verilmiş stratejik bir karardır. Türkiye gibi turizm potansiyeli yüksek, havacılık endüstrisi güçlü, hızla büyüyen ve gelişen bir ülkeye tüm gücümüzle odaklanarak birlikte daha da büyüyeceğimize ve değer katacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: DHA