SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra, Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı
23.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:57

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra, Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan havayolu, yönetim kurulu kararı kapsamında, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra, Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

1989 yılından bu yana Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü kurarak Türk turizmine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan havayolu, Almanya'daki yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarını durdurarak, Türkiye merkezli faaliyetlerinde konumunu sağlamlaştırmak için tüm filosunu tek bir Genel Havacılık İşletme Ruhsatı (AOC) altında topluyor. Türkiye ile Almanya arasında tarifeli ve direkt seferlerle iki ülkeyi birbirine en fazla bağlayan havayolu SunExpress, bu konumunu gelecekte Türkiye operasyonlarını daha da güçlendirmekte önemli bir kaynak pazar olarak değerlendirecek.SunExpress Ceo'su Max Kownatzki, "SunExpress 30 yılı aşkın süredir, Almanya ve Türkiye arasında tatil uçuşlarının yanı sıra eş, dost, akraba ziyaretlerinde lider havayollarından biridir. Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir'in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik. Sağlam uçuş ağımız, güçlü filomuz ve havacılık tutkumuz ile seyahat acenteleri, tur operatörleri ve doğrudan müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edecek, Türk havacılık ve turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.Kownatzki sözlerine şöyle devam etti: "Bu, değişen rekabet ortamına ve gelecekteki piyasa tahminlerine adapte olabilmek için verilmiş stratejik bir karardır. Türkiye gibi turizm potansiyeli yüksek, havacılık endüstrisi güçlü, hızla büyüyen ve gelişen bir ülkeye tüm gücümüzle odaklanarak birlikte daha da büyüyeceğimize ve değer katacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı Haber
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 17:49:40. #1.14#
title