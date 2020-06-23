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SunExpress Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı

SunExpress, Türk turizm pazarına daha fazla yoğunlaşmak için temel faaliyet alanını Türkiye üzerine konumlandırıyor.

SunExpress Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı
23.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:03

SunExpress, Türk turizm pazarına daha fazla yoğunlaşmak için temel faaliyet alanını Türkiye üzerine konumlandırıyor. SunExpress, yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak turistik uçuşların yanı sıra Türkiye odaklı iç hat hava ulaşımı üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Almanya'daki yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarını durdurarak, Türkiye merkezli faaliyetlerinde konumunu sağlamlaştırmak için tüm filosunu tek bir Genel Havacılık İşletme Ruhsatı (AOC) altında topluyor. Türkiye ile Almanya arasında tarifeli ve direkt seferlerle iki ülkeyi birbirine en fazla bağlayan şirket, bu konumunu gelecekte Türkiye operasyonlarını daha da güçlendirmekte önemli bir kaynak pazar olarak değerlendirecek.

"Türk havacılık ve turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "SunExpress 30 yılı aşkın süredir, Almanya ve Türkiye arasında tatil uçuşlarının yanı sıra eş, dost, akraba ziyaretlerinde lider havayollarından biridir. Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir'in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik. Sağlam uçuş ağımız, güçlü filomuz ve havacılık tutkumuz ile seyahat acenteleri, tur operatörleri ve doğrudan müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edecek, Türk havacılık ve turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Kownatzki sözlerine şöyle devam etti, "Bu, değişen rekabet ortamına ve gelecekteki piyasa tahminlerine adapte olabilmek için verilmiş stratejik bir karardır. Türkiye gibi turizm potansiyeli yüksek, havacılık endüstrisi güçlü, hızla büyüyen ve gelişen bir ülkeye tüm gücümüzle odaklanarak birlikte daha da büyüyeceğimize ve değer katacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz, Karadeniz ve Kızıl Deniz kıyılarının yanı sıra Kuzey Afrika destinasyonlarına ağırlıklı olarak charter ve tatil uçuşları düzenlemekte olan SunExpress Almanya, Haziran 2011'de SunExpress'in yan kuruluşu olarak Frankfurt'ta kuruldu. SunExpress Almanya, ayrıca ortakları Lufthansa ve Eurowings için 9 uçak çalıştırıyor. SunExpress filosundaki mevcut 69 uçağın 20 adedi şu anda Alman İşletme Ruhsatı'na (AOC) sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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