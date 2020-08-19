SunExpress'ten yeni seyahat standartlarını içeren video
Yeni seyahat standartlarını içeren video İSTANBUL - SunExpress, yolcularının sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için otoriteler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri ve bu doğrultuda şirketin hayata geçirdiği yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi.
19.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:54
Yeni seyahat standartlarını içeren video İSTANBUL - SunExpress, yolcularının sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için otoriteler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri ve bu doğrultuda şirketin hayata geçirdiği yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi.
Kaynak: AA