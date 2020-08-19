SunExpress'ten yeni seyahat standartlarını içeren video Yeni seyahat standartlarını içeren video İSTANBUL - SunExpress, yolcularının sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için otoriteler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri ve bu doğrultuda şirketin hayata geçirdiği yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi.

Yeni seyahat standartlarını içeren video İSTANBUL - SunExpress, yolcularının sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için otoriteler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri ve bu doğrultuda şirketin hayata geçirdiği yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi. Kaynak: AA