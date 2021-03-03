SunExpress'ten uçak seyahatlerinde esneklik sağlayan "Korona Garanti Paketi"

SunExpress, misafirlerine uçuşlarda esneklik sağlayan Korona Garanti Paketi hizmetini devreye aldı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Kasım 2020'de hayata geçirdiği SunFlex uygulamasıyla yolcularına, rezervasyon yaparken tercih ettikleri tarifeler doğrultusunda uçuşlarından belirli bir süre öncesine kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapma imkanı tanıyor.

Bu kapsamda, rezervasyonlarında SunClassic'i tercih eden misafirler, "SunFlex 30 Gün" özelliğiyle artık bir defaya mahsus olarak uçuş tarihlerinden 30 gün öncesine kadar değişiklik yapabilirken, bu süre SunPremium'u tercih eden misafirler için 7 gün öncesine kadar düşebiliyor. Ayrıca SunExpress, 31 Mart 2021'e kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sağlıyor.

Şirket, yeni hizmeti "Korona Garanti Paketi" ile yolcularına, kendilerinin veya uçuşta olmasalar bile birinci derece akrabalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması halinde ücretsiz yeniden rezervasyon ve bilet iptal hakkı tanıyor.

Dış hatlarda 3 avrodan ve iç hatlarda 7 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Korona Garanti Paketi kapsamında SunExpress misafirleri, uçuş tarihinden 10 gün sonrasına kadar geriye dönük olarak gerekli kanıtları içeren belgeleri sunmaları durumunda yeniden rezervasyon veya bilet iadesi hizmetinden yararlanabiliyor.

Almanya ile Türkiye arasında hava köprüsü konumunda olan SunExpress, Türkiye veya Almanya tarafından diğer bir ülke için seyahat uyarısı yayınlanması halinde ise, hali hazırda rezervasyonu olan ve Korona Garanti Paketi'ni alan yolcularına da biletlerinde ücretsiz değişiklik ve iptal hakkı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan