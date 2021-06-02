SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması

SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcuların, her iki ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Kovid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuş yapabileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcuların, her iki ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Kovid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuş yapabileceğini duyurdu.

SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcularımız, her ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Kovid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuşlarımıza katılabilirler. Ayrıca aşı sertifikası veya Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını gösteren bir belge sunan yolcularımız, her iki ülkeye giriş sonrası karantina uygulamasından muaf tutulmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Enes Ünal Okay Yokuşlu Merih Demiral Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:05:38. #1.15#

title