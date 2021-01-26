SunExpress'ten seyahat acentelerine yeni yıl hediyesi
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SunExpress'ten seyahat acentelerine yeni yıl hediyesi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
SunExpress'ten seyahat acentelerine yeni yıl hediyesi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye'deki 250 seyahat acentesine yeni yıl hediyesi olarak havayolunun 30. yılına özel üretilen model uçaklarından gönderdi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye'deki 250 seyahat acentesine yeni yıl hediyesi olarak havayolunun 30. yılına özel üretilen model uçaklarından gönderdi. 

Hediyelerini teslim alan acenteler, SunExpress model uçakları ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'acente dostu havayolu' olarak nitelendirdikleri SunExpress'e teşekkürlerini ilettiler.

SunExpress Türkiye Satış Müdürü Ece Şenev, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle havacılık ve turizm sektörü için oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Ancak, bu zorlu dönem aynı zamanda tüm iş ortaklarımızla kenetlenmemize ve tüm zorlukları birlikte atlatmak için eskisinden daha sıkı bir şekilde çalışmamıza vesile oldu. Yeni yıla girerken tüm acentelerimize, bu süreçteki destekleri için 30. yıl giydirmeli model uçağımızla teşekkür etmek istedik. SunExpress olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin, dünyadaki en güvenli turizm destinasyonlarından biri olduğunu göstermek için her zaman olduğu gibi acentelerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. 

Kaynak: Tourism Today

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