Sunexpress'ten İzmir Uçuşlarında Yüzde 13'lük Kapasite Artışı

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Jens Bischof, İzmir'den uluslararası uçuş sayısının 7'si charter olmak üzere 32'ye yükselttiklerini belirterek, "İzmir üzerinden haftada 800 sefer gerçekleştiriyoruz. Bu yıl İzmir uçuşlarında, yalnızca yaz sezonunda olmak üzere 1 mi lyon 300 binin üzerinde koltuk arzı ile tarihi bir rekora imza atarak kapasitemizi yüzde 13 artırdık." dedi.

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Bischof, burada yaptığı konuşmada, firmanın İzmir operasyonları ve İzmir turizmine desteğini anlattı.

Türkiye- Avrupa uçuşlarını artırmaya çalıştıklarını ifade eden Bischof, bu kapsamda 18 Haziran'dan itibaren İzmir'den Lyon'a haftada bir kez sefer düzenleyeceklerini aktardı.

Tarifeli seferlerle İzmir'e en fazla turist getiren havayolu olduklarını dile getiren Bischof, "İzmir'den sunduğumuz uluslararası uçuş sayımızı 7'si charter olmak üzere 32'ye yükselttik. İzmir üzerinden haftada 800 sefer gerçekleştiriyoruz. Bu yıl İzmir uçuşlarında, yalnızca yaz sezonunda olmak üzere 1 milyon 300 binin üzerinde koltuk arzı ile tarihi bir rekora imza atarak kapasitemizi yüzde 13 artırdık." diye konuştu.

İzmir'i 2012 yılında aktarma merkezi ilan ettiklerini ve her geçen gün İzmir'deki uçuş ağlarını genişlettiklerini vurgulayan Bischof, bu kapsamda İzmir üzerinden Anadolu'nun 14 kentine Avrupa'da 25 şehre bağlantılı uçuş hizmeti verdiklerini belirtti.

İzmir'e gelen 2,4 milyon dış hat yolcusunun 1,3 milyonunu SunExpress'in taşıdığını dile getiren Bischof, şunları kaydetti:

"İzmir, hem tarihi hem de kültürel ve ekonomik potansiyeli ile bunu fazlası ile hak ediyor. Avrupa'da 5 binin üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesine, roadshowlar ve katalog sunumları ile Ege ve Akdeniz bölgesini tanıtmak için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Hedeflerimiz ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda da bu potansiyelin daha fazla anlaşılacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda elimizden gelen her türlü desteği ve çabayı İzmir için gösteriyoruz, daha fazlasını göstermeye de hazırız."