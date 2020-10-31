SunExpress'ten İzmir'e destek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir'e destek olmak için kolları sıvadı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir'e destek olmak için kolları sıvadı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sundu.

Bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular, "444 0 797" numaralı telefondan SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

Yardım malzemeleri ücretsiz taşınacak

Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir'e ulaştıracak.

İzmir uçuşları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen SunExpress misafirleri, SunExpress'in internet sitesini ziyaret edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt