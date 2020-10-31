SunExpress'ten İzmir'e destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SunExpress'ten İzmir'e destek

31.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:20
SunExpress'ten İzmir'e destek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir'e destek olmak için kolları sıvadı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir'e destek olmak için kolları sıvadı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sundu.

Bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular, "444 0 797" numaralı telefondan SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecek.

Yardım malzemeleri ücretsiz taşınacak

Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir'e ulaştıracak.

İzmir uçuşları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen SunExpress misafirleri, SunExpress'in internet sitesini ziyaret edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

İlgili Haberler

Van AFAD'dan İzmir'e destek
Van AFAD'dan İzmir'e destek
İstanbul'dan İzmir'e destek ekipleri yola çıktı
İstanbul'dan İzmir'e destek ekipleri yola çıktı
Mersin'den İzmir'e destek ekibi gönderildi
Mersin'den İzmir'e destek ekibi gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enes Batur Hande Demir Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Yücel İldiz Burak Yılmaz Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SunExpress'ten İzmir'e destek - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 09:27:32. #1.15#
title