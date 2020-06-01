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SunExpress'ten ilk uçuşlara özel su takı

İç hat uçuşlarına bugün itibarıyla yeniden başlayan, ana merkezi Antalya'dan ve aktarma merkezi İzmir'den operasyon düzenleyen ilk hava yolu olan SunExpress, ilk uçuşlarına özel pistte su takı seremonisi düzenledi.

SunExpress'ten ilk uçuşlara özel su takı
01.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:46

İç hat uçuşlarına bugün itibarıyla yeniden başlayan, ana merkezi Antalya'dan ve aktarma merkezi İzmir'den operasyon düzenleyen ilk hava yolu olan SunExpress, ilk uçuşlarına özel pistte su takı seremonisi düzenledi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, bu sabah İzmir ile Antalya arasında düzenlediği XQ9090 sefer sayılı uçuşu ile yasakların ardından bu iki kentten operasyonunu başlatan ilk hava yolu oldu.

Misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alarak yeniden uçmaya başlayan SunExpress, tüm uçuşlarında maske ile seyahat etme kuralının yanı sıra teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelleyerek operasyonlarına başladı.

Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyası dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmeyen hava yolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanırken, tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunuyor.

Bugün itibarıyla iç hat uçuşlarına yeniden başlayan, ana merkezi Antalya'dan ve aktarma merkezi İzmir'den operasyon düzenleyen ilk hava yolu olan SunExpress, ilk uçuşlarına özel pistte su takı seremonisi düzenledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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