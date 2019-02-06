Sunexpress'ten İflas Başvurusu Yapan Germania'nın Yolcularına Destek

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları'nın yolcularını, sabit fiyat avantajıyla taşıyor.

Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania'nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye'de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı. Germania yolcularına, 98,99 euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığıyla SunExpress uçuşları ile değiştirebilme imkanı sunulurken, dönüş biletlerini henüz almamış kişiler de yine rezervasyon yaptırabiliyor.

SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, kuruldukları günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Özellikle Türk pazarı için güvenilir bir uçuş ortağı olduklarını kaydeden Glade, "Türkiye'ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara, merkezimiz Antalya'dan ve aktarma merkezimiz İzmir'den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekleştirme imkanı ve kapasite artışı sunuyoruz" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA