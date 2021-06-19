Sunexpress'ten Fransa uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Sunexpress, Fransa seyahatlerinde, aşı olan yolcuların artık karantina uygulamasına tabi tutulmayacağını, seyahat etmelerini gerektiren zorunlu bir sebep belirtmeden ülkeye giriş yapabileceğini bildirdi.

Sunexpress, Fransa seyahatlerinde, aşı olan yolcuların artık karantina uygulamasına tabi tutulmayacağını, seyahat etmelerini gerektiren zorunlu bir sebep belirtmeden ülkeye giriş yapabileceğini bildirdi.

Sunexpress'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'nın ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarıyla ilgili hazırladığı trafik ışık sistemi kapsamında, Türkiye'nin kırmızı listeden turuncu listeye alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, aşı olan yolcular artık karantina uygulamasına tabi tutulmayacak ve seyahat etmelerini gerektiren zorunlu bir sebep belirtmeden ülkeye giriş yapabilecek. Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek 11 yaş ve üzeri tüm yolcularımızın, aşı olsalar dahi kalkıştan önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu veya kalkıştan önceki son 48 saat içinde yapılmış negatif antijen testi sonucu sunmaları zorunludur. Aşı olmayan yolcularımızın, Fransa'ya varışlarının ardından tekrar teste tabi tutulabileceğini ve varışlarının ardından 7 gün boyunca karantinada kalmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ