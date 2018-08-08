Sunexpress'ten 18 Yıl Önce Uçakta Doğan Jasmine, Doğum Günü Hediyesi Tatil

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, 16 Temmuz 2000 tarihinde Antalya'dan Nürnberg'e gerçekleştirdiği sefer sırasında dünyaya gelen Jasmine Eiser'e, 18'inci doğum günü nedeniyle Türkiye'de hafta sonu tatili hediye edildi.

SunExpress'in hediye ettiği tatile çıkmak üzere Türkiye'ye gelen Jasmine ve annesi Stephanie Eiser'e en büyük sürpriz, 18 yıl önce dünyaya geldiği uçuşun kaptan pilotu Hasan Tatar ile tekrar uçmak oldu. Karşısında Kaptan Tatar'ı gören Stephanie Eiser, büyük sevinç yaşadı.

18 yaşını yeni dolduran ve Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Jasmine Eiser, "Bu muhteşem hediye bana tam bir sürpriz oldu. SunExpress sayesinde çok özel bir doğum günü geçirdim" dedi. Annesinin de yardımları ile sürprizden habersiz şekilde havalimanına giden ve Türkiye'ye tatile gideceğini orada öğrenen Jasmine Eiser, seyahati dönüşünde, "Bu geziden müthiş keyif aldık, deniz ve kumun keyfini çıkardık" dedi.

Stefanie Eiser, 18 yıl önce tatil için gittiği Antalya'dan Nürnberg'e dönüş yolculuğunda uçuş ekibinden yardım istediğini belirterek, "Herkes gayet sakindi ve ne yapmaları gerektiğini kesinlikle biliyorlardı. Şansıma uçakta bir jinekolog bile vardı ve doğuma yardım etti" dedi.

SunExpress, Türkiye'de sürpriz tatilini tamamlayan anne ve kıza dönüş yolculuğunda da jest yapmayı ihmal etmedi. Anne ve kız, SunExpress'te görevine devam eden Kaptan Tatar ve kabin memuru Sinem Saçık'ın sıcak karşılamaları eşlinde uçağa alındı. Kaptan Tatar, "Jasmine'i bir kez daha görme fırsatım olduğu için çok mutluyum. 18 yıl önce o gün, bana uçakta bir kadının doğum yapmak üzere olduğu söylenince kulaklarıma inanamamıştım. Böyle durumlara hazırlıklıyız ama yine de hafife alamayız. Küçük kızın adını bizim koymamız istenince çok duygulanmıştım ve biz de yeni doğan bebeğe Jasmine adını verdik" diye konuştu.

- Antalya