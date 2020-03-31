SunExpress kış programını erken açıkladı SunExpress, Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu.

SunExpress, Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu. Havayolu şirketi 2020/2021 Kış Sezonu'nda Antalya, İzmir ve Anadolu'dan toplamda 8 binin üzerinde uçuş ve 1,5 milyon koltuk kapasitesi sunacak.

COVID-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında önce tüm yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, virüs ile mücadelede alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020'ye kadar tüm yurt içi seferlerini de askıya aldı.

Havayolu şirketi, 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Türk Sivil Havacılık Yolcu Yönetmeliği kapsamında Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu.

Misafirlerinin seyahat planlarını mevcut koşullarda daha rahat yapabilmeleri için 31 Mart 2021'e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıklayan havayolu ayrıca bu kış, yüksek talep gören Noel ve sezon tatillerinde farklı fiyat uygulaması yapmayarak yolcularına tatil dönemlerinde de sabit fiyatlar üzerinden seyahat imkanı sunacak.

SunExpress, 2020/2021 Kış Sezonu'nda Antalya, İzmir ve Anadolu'dan toplamda 8 binin üzerinde uçuş ve 1,5 milyon koltuk kapasitesi sunacak. Önümüzdeki kış sezonunda ilk kez Antalya ve İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına Londra'yı da ekleyecek olan havayolu, her iki şehirden Paris'e haftalık uçuş sayısını da artıracak. Havayolu ayrıca, İzmir kalkışlı Amsterdam, Brüksel ve Eindhoven, Antalya'dan ise Brüksel ve Kopenhag gibi pek çok popüler Avrupa kentine uçuş düzenleyecek.

Şirketten yapılan duyuruda "Misafirlerimiz, sunexpress.com web sitesini ziyaret ederek SunExpress'in yeni kış tekliflerini inceleyebilir ve 25 Ekim 2020 ile 27 Mart 2021 tarihleri arasındaki uçuşlar için SunExpress'in avantajlı fiyatları ile yeni rezervasyon yapabilir. Uçuş kısıtlamaları nedeniyle seyahatlerini gerçekleştiremeyen yolcular ise, SunExpress'in sunduğu esnek rezervasyon imkanından yararlanabilirler" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA