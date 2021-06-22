SunExpress'in Malatya-Frankfurt uçuşları başlıyor
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SunExpress'in Malatya-Frankfurt uçuşları başlıyor

SunExpress'in Malatya-Frankfurt uçuşları başlıyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2021 yazında Anadolu ve Avrupa arasındaki uçuş ağını genişletmeye devam ederken bu kapsamda 27 Haziran itibarıyla Malatya'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2021 yazında Anadolu ve Avrupa arasındaki uçuş ağını genişletmeye devam ederken bu kapsamda 27 Haziran itibarıyla Malatya'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.

SunExpres'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2021 yaz sezonu kapsamında planlanan Malatya-Frankfurt arasındaki aktarmasız uçuşlar, haftada bir kez pazar günleri gerçekleşecek.

Antalya ve İzmir'in yanı sıra, Anadolu'daki 13 şehri Avrupa'da 16 kente direkt tarifeli seferle bağlayan SunExpress, düzenlediği karşılıklı uçuşlarla Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine taşımanın yanı sıra Avrupalı ziyaretçileri de Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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