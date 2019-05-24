SunExpress'in ilk A320 uçağı uçuşunu yaptı

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in bu sezon filosuna dahil ettiği ilk Airbus A320 uçağı, Antalya'dan ilk uçuşunu Zürih'e gerçekleştirdi.

Antalya'ya 3.7 milyon koltuk kapasitesi sunan SunExpress, Litvanyalı Avion Express ile bu yaz sezonu için gerçekleştirdiği kiralama anlaşması kapsamında 11 Airbus A320 uçağını filosuna dahil edecek. Bu kapsamda filoya dahil edilen ilk Airbus A320 tipi uçak, ilk uçuşunu İsviçre Zürih'e gerçekleştirdi. Diğer uçaklar ise haziran ayı sonuna kadar SunExpress filosuna katılacak.

UÇAK SAYISI 84'E ÇIKIYOR

Yaz sezonu için yapılan anlaşmayla SunExpress filosundaki uçak sayısı 84'e ulaşacak. Filoya katılacak yeni uçaklar Antalya'ya konuşlandırılacak. Bu uçaklarla Antalya'dan yurt dışı uçuşları gerçekleştirilecek. SunExpress, yaz sezonunda Antalya'dan Avrupa'ya 36 noktaya, yurt içinde ise 8 noktaya uçuş düzenleyecek.



Kaynak: DHA

- Antalya