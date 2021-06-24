SunExpress'in Antalya ve İzmir'den Cenevre uçuşları başlıyor
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SunExpress'in Antalya ve İzmir'den Cenevre uçuşları başlıyor

SunExpress'in Antalya ve İzmir'den Cenevre uçuşları başlıyor
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2021 yazında Türkiye- Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ederken bu kapsamda haziran sonu itibarıyla Antalya ve İzmir'den İsviçre'nin Cenevre kentine direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2021 yazında Türkiye- Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ederken bu kapsamda haziran sonu itibarıyla Antalya ve İzmir'den İsviçre'nin Cenevre kentine direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran'da Antalya'dan Cenevre'ye planlanan uçuşlar haftada iki kez çarşamba ve pazar günleri gerçekleşecek.

İzmir'den Cenevre'ye 2 Temmuz'da başlaması planlanan uçuşlar ise cuma günleri olacak.

Havayolu bu yaz, merkezi Antalya'dan dış hatlarda 33, iç hatlarda 10 kente, İzmir'den dış hatlarda 28, iç hatlarda ise 14 kente direkt tarifeli uçuş sunacak.

SunExpress'in, Avrupa'nın pek çok kentinden Türkiye'nin turizm merkezleri Antalya ve İzmir'e düzenlediği uçuşlarla Türk turizmine önemli katkı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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