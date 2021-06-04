SunExpress'in Antalya-Erbil uçuşları başlıyor
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SunExpress'in Antalya-Erbil uçuşları başlıyor

SunExpress'in Antalya-Erbil uçuşları başlıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 12 Haziran'dan itibaren Antalya-Erbil uçuşlarına başlayacak.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 12 Haziran'dan itibaren Antalya-Erbil uçuşlarına başlayacak.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yazında Türkiye - Orta Doğu uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişleten SunExpress, merkezi Antalya'dan Erbil'e direkt tarifeli seferlerle haftada iki kez karşılıklı uçuş imkanı sunacak.

SunExpress, Türkiye-Avrupa hattında eklediği yeni destinasyonların yanı sıra bu yaz Orta Doğu uçuşlarında da yeni rotalar ve kapasite artışı gösteriyor.

Antalya'yı hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle çok farklı noktaya bağlayan havayolu SunExpress, 12 Haziran'dan itibaren Antalya-Erbil uçuşlarını haftada iki kez çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirecek.

SunExpress hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, "sunexpress.com" web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek, yaz sezonu tekliflerini inceleyip, rezervasyon yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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