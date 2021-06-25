SunExpress ile Gaziantep ve Samsun'dan Berlin uçuşları başlıyor
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SunExpress ile Gaziantep ve Samsun'dan Berlin uçuşları başlıyor

SunExpress ile Gaziantep ve Samsun'dan Berlin uçuşları başlıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

SunExpress, haziran sonu itibarıyla hem Gaziantep'ten hem de Samsun'dan Berlin'e direkt tarifeli seferlere başlıyor.

SunExpress, haziran sonu itibarıyla hem Gaziantep'ten hem de Samsun'dan Berlin'e direkt tarifeli seferlere başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Anadolu-Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İç hatlarda Gaziantep'ten Antalya ve İzmir'e haftanın her günü tarifeli uçuş düzenleyen SunExpress, dış hatlarda ise yeni rotası Berlin ile toplamda 7 Avrupa kentine Gaziantep'ten direkt karşılıklı sefer sunuyor. Hava yolu, Gaziantep-Avrupa hattında düzenlediği Basel, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Stuttgart ve Zürih uçuşlarının yanı sıra Berlin'e 28 Haziran itibarıyla uçmaya başlayacak.

SunExpress, Samsun'dan düzenlediği Düsseldorf, Frankfurt, Hanover ve Stuttgart uçuşlarına 29 Haziran'dan itibaren Berlin'i ekliyor. SunExpress ile Samsun'dan Almanya'nın başkentine direkt karşılıklı uçuşlar, her salı günü haftada bir kez gerçekleşecek. Hava yolu, dış hat destinasyonlarının yanı sıra Samsun'u iç hatlarda günlük tarifeli uçuşlarla Antalya ve İzmir'e direkt bağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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