SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı

05.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:04

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2020 kış sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Fransa'nın başkenti Paris'i ekledi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi kapsamında Antalya'dan Anadolu ve Avrupa şehirlerine frekans artışı da sunan havayolu şirketi, havacılık ve turizmde 30. yılında Antalya'nın ana taşıyıcısı olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 2020 kış tarifesi kapsamında iç hatlarda Antalya'dan İzmir'e uçuş sayısını günde dörde, Adana'ya ikiye, Trabzon ve Samsun'a ise haftada üçe çıkardı. Ayrıca Diyarbakır ve Van'a günlük uçuşlarını sürdüren havayolu, haftanın 6 günü de Gaziantep'e sefer düzenliyor.

Dış hatlarda ise Antalya'dan Düsseldorf, Frankfurt ve Münih'e günlük uçuşlarını arttıran SunExpress, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya uçuş sayısını haftada 6 sefere kadar çıkarıyor. Antalya kalkışlı Basel ve Zürih destinasyonlarına hafta sonu uçuşları sunan SunExpress, bu kış Antalya uçuşlarına Paris'i de ekledi. Ayrıca havayolu, şubattan itibaren haftada 2 kez Kopenhag'a ve Brüksel'e, marttan itibaren ise Stockholm'e haftada bir kez sefer sunacak.



Ocak ayında Polonya'nın Gdansk şehrine yeniden uçmaya başlayan SunExpress, bu kış ilk kez Legoland'e ev sahipliği yaparak Billund'u da Antalya kalkışlı uçuşlarına ekliyor. SunExpress ile Billund uçuşları 9 Şubat itibarıyla her pazar gerçekleşecek.

Kaynak: AA