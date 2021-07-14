SunExpress iç hat uçuşlarında yemek servisine başladı
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SunExpress iç hat uçuşlarında yemek servisine başladı

SunExpress iç hat uçuşlarında yemek servisine başladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iç hat uçuşlarında yemek servisine başladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iç hat uçuşlarında yemek servisine başladığını duyurdu.

SunExpres'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç hat uçuşlarımızda yemek servisi artık mümkün. İki saatten az süren tüm uçuşlarımızda artık sizlere paketlenmiş yiyecek sunmamıza izin verildiğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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