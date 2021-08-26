SunExpress, iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, 6 Eylül itibarıyla iç hatta seyahat edecek yolcuların, HES kodu üzerinden istenecek aşı sertifikası, iyileşme belgesi ve negatif PCR testi sonucundan birini sunmalarının zorunlu olacağını duyurdu.