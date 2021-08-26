SunExpress, iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi
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SunExpress, iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi

SunExpress, iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, 6 Eylül itibarıyla iç hatta seyahat edecek yolcuların, HES kodu üzerinden istenecek aşı sertifikası, iyileşme belgesi ve negatif PCR testi sonucundan birini sunmalarının zorunlu olacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress, 6 Eylül itibarıyla iç hatta seyahat edecek yolcuların, HES kodu üzerinden istenecek aşı sertifikası, iyileşme belgesi ve negatif PCR testi sonucundan birini sunmalarının zorunlu olacağını duyurdu.

SunExpressin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Eylül 2021 itibarıyla, iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek yolcularımızın, HES kodu üzerinden aşağıda yer alan dokümanlardan birini sunmaları zorunlu hale gelecektir: Aşı sertifikası, İyileşme belgesi, En fazla 48 saatlik negatif PCR testi sonucu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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SunExpress, iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden belge zorunluluğu getirdi - Haberler
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