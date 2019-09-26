SunExpress Antalya- Londra uçuşlarında kapasite artırdı

26.09.2019 12:05

THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arasında ek kapasite koyma kararı aldı.