SunExpress Antalya Hangarı'yla hem uçuş hem iş imkanı

03.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:08

Havacılık ve turizmde 30 yılı geride bırakan SunExpress, yeni Boeing 737-Max uçak alımlarıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. Genel Müdür Jens Bischof, "Antalya Havalimanında teknik servislerin verileceği hangarı da oluşturacak bir havayolu şirketi olacağız. Bölgeye çok büyük bir katkı sağlayacak, aynı zamanda kalifiye iş imkanı da sunacak bu muazzam şehre" dedi.



Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık ve turizmde 30 yılı geride bıraktı. 30'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Antalya'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Bischof, Antalya'yi evi olarak benimsediklerini ifade etti. İlk SunExpress uçuşunun Antalya'da gerçekleştiğini hatırlatan Bischof, "Aradan 30 yıl geçti ve bu 30 yıl içerisinde çok büyük bir yükselme kaydettik. Diğer havayolu şirketleri sektörde bocalarken biz çok büyük bir ivme yakaladık. 2019 yılına geldiğimizde çok önemli bir yolcu sayısına ulaştık, bu tüm yılların rekorudur bizim için. Büyümeye devam edeceğiz, 2020 yılı ve sonraki yıllarda da büyüme devam edecek" şeklinde konuştu.



"2020'de 38 lokasyona uçuş"



Antalya'da gelecek yıl itibariyle 2 uçağın daha eklenmesiyle birlikte toplamda 27 uçak olacağını kaydeden Bischof, "Kapasimetimizi yüzde 10 arttıracağız. Tüm dünyadan turistler Antalya'ya yüzde 10 oranında daha yüksek kapasite ile uçacaklar. Yeni yerlere de uçuyoruz, Lübliyana ve Marsilya iki yeni yer. Dahası da gelecek, bu hem otelcileri hem de tur acentelerini memnun edecek ve işini başarılı bir şekilde büyütmesine katkıda bulunacak. 2020 yılında Antalya çıkışlı toplamda 38 yere uçuyor olacağız. 17'si Almanya, Avusturya ve İsviçre bölgesine, 21 tanesi ise Orta Avrupa dışındaki yerlere gerçekleştirilecek. Ortadoğu'ya ve diğer coğrafyalarda da uçmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Antalya'ya kalifiye iş imkanı sunulacak"



Dünyanın beşinci en iyi havayolu seçildiklerini aktaran Bischof, "Bizim stratejimiz sadece gittiğiniz yerlerin sayısını arttırmak değil, aynı zamanda kapasitemizi de genişleterek büyük havayollarına ulaşıp, oradan mümkün olduğunca fazla kişiyi Antalya'ya çekmek" dedi.



Bischof, yatırımları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Boeing 737 - Max uçakları için alım emri verildiğini aktaran Bischof, "Bu uçaklar Antalya'da kullanılacak. Dolayısıyla Antalya Havalimanında teknik servislerin verileceği hangarı da oluşturacak bir havayolu şirketi olacağız. Bu bölgeye çok büyük bir katkı sağlayacak aynı zamanda kalifiye iş imkanı da sunacak bu muazzam şehre" ifadelerine yer verdi.



Vali Karaloğlu: "Antalya'ya Çin ve Hindistan pazarları"



Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu ise, SunExpress ile Antalya şehir markasının adeta siyam ikizi olduğu ifade ederek, "SunExpress Antalya turizmini büyütüyor, Antalya SunExpress'i büyütüyor. İki markanın birbirine çok büyük katkısı var. İç hatlarda şu anda Antalya'dan 8 ayrı şehrimize tarifeli direkt uçuşları var. Bunlar iç turizmin gelişmesine de çok önemli katkılar veriyor. Belki önümüzdeki yıllarda bu şehir sayısını artırmak lazım. Çünkü sadece var olduğumuz pazarlarla turizmi genişletemeyiz, yeni pazarlara ihtiyacımız var. Elimizde SunExpress gibi bir oyuncumuz varken yeni pazarlarda da Antalya'yı var edecek en iyi enstrümanımız yine SunExpress olacak" diye konuştu.



Karaloğlu, 10 uçaklık yeni siparişle birlikte daha uzak noktalara uçma şansı elde edileceğini aktaran Karaloğlu, Çin ve Hindistan pazarına SunExpress ile direkt uçuşlar sayesinde Antalya'yı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, bir sunum gerçekleştirdi. Çalışkan, SunExpress'in 4 bin 500 kişilik büyük bir aile olduğunu aktardı.



"Boing 737 operatörü olmaya devam edeceğiz"



Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bischof, 10 yeni Boeing 737-Max alımına ilişkin, "Mevcut siparişimizi arttırdık, 42'ye ulaşmayı planlıyoruz. Max uçaklarının yere indirilmesi finansımızı da etkiledi ancak testleri tamamlandıktan sonra bu uçakların iyi uçaklar olduğuna inanıyoruz. 2014 yılında alınan stratrjik bir karardı ve bu kararın arkasındayız, bu uçaklar daha az yakıt tüketiyor. Şu anda Boing 737 operatörü olmaya devam edeceğiz. SunExpress olarak bizim için güvenlik her şeyden önce geliyor, bu yüzden güvenlik konusunun onaylanması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Bischof, karlılığın 2019 yılına göre 2020 yılında yüzde 22 oranında daha yüksek olacağını paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA