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SunExpress, Antalya'dan Almanya'da 3 şehre daha uçmaya başlıyor

SunExpress, Almanya güzergahında 3 Eylül itibarıyla Leipzig ve 6 Eylül itibarıyla Saarbrücken uçuşlarına yeniden başlarken, 15 Eylül'den itibaren haftada iki kez Bremen'e sefer sunacak.

SunExpress, Antalya'dan Almanya'da 3 şehre daha uçmaya başlıyor
25.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:55

SunExpress, Almanya güzergahında 3 Eylül itibarıyla Leipzig ve 6 Eylül itibarıyla Saarbrücken uçuşlarına yeniden başlarken, 15 Eylül'den itibaren haftada iki kez Bremen'e sefer sunacak.

SunExpress, eylül ayında Antalya'dan planladığı iç ve dış hat uçuş takvimini açıkladı. Buna göre, hava yolu şirketi, eylül ayında Antalya'dan iç hatlarda 7, dış hatlarda ise 21 destinasyona uçuş sunacak.

SunExpress, Almanya güzergahında 3 Eylül itibarıyla Leipzig ve 6 Eylül itibarıyla Saarbrücken uçuşlarına yeniden başlarken, 15 Eylül'den itibaren haftada iki kez Bremen'e sefer düzenleyecek.

Almanya'nın popüler destinasyonları Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart ve Münih'e günlük uçuşlarını Eylül ayında da sürdürecek olan SunExpress, Nuremberg'e haftada 4, Münster'e ise haftada 2 kez sefer düzenleyecek.

Almanya dışında ise Londra, Amsterdam, Paris, Viyana, Brüksel, Basel de dahil olmak üzere Avrupa'nın toplamda 8 kentine uçuşlarına Eylül ayında da devam eden hava yolu, Antalya'dan bu kentlere direkt tarifeli sefer sunuyor.

İç hat uçuşları çerçevesinde Eylül'de Antalya'dan Adana'ya haftada 11, Diyarbakır'a 10, Van'a 7, Gaziantep'e 6, Trabzon ve Samsun'a 3 ve Kayseri'ye 2 kez uçuş düzenlemeye devam edecek olan SunExpress, İzmir'e ise hafta içi günde 2, hafta sonu ise günde 3 sefer sunuyor.

SunExpress'ten Kovid-19 önlemleri

Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular, son 48 saat içinde alınmış negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. Kovid-19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmemektedir.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi.

Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Hayat Eve Sığar" projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

Kaynak: AA

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