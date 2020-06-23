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SunExpress Almanya için kapatma kararı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya'daki yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarını durdurma kararı aldı.

SunExpress Almanya için kapatma kararı
23.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:04

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya'daki yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karardan bin 200 çalışan etkilenecek.Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'ten yapılan açıklamada yönetim kurulu kararı uyarınca SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarının kısa süre içerisinde durdurulacağı ve operasyonların SunExpress Türkiye havacılık ruhsatı ile tek bir çatı altında sürdürüleceği bildirdi.

SunExpress'ten yapılan açıklamada mevcut şartlar uyarınca stratejik bir hamle ile Türk turizminde daha fazla büyüme kararı alındığı, Almanya kolu uçuşlarının büyük bölümünün Lufthansa'nın yan kuruluşu Eurowings ve SunExpress Türkiye'nin üstleneceği belirtildi.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki tarafından bugün yapılan açıklamada, Almanya operasyonlarının durdurulmasından etkilenecek yaklaşık bin 200 personel için bu hafta içeresinde uygun bir çözüm yolu aranacağını vurgulandı.

"Yolculara yansımayacak"

SunExpress Almanya uçuşlarıyla ilgili değişikliğin yolculara yansıtılmayacağı bilet almış yolcuların biletlerinin otomatik olarak değiştirileceği belirtildi.

SunExpress diğer pek çok havayolu şirketi gibi korona krizinden olumsuz etkilendi. 2 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasından şirketin neredeyse tüm uçuşları durdu. Şirket 1 Haziran'dan itibaren Türkiye iç hat ve 10 Haziran'dan itibaren de yurt dışından Türkiye'deki tatil bölgelerine uçuşa başladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress Almanya Frankfurt merkezli ve filosunda 20 uçak barındırıyor. Aynı zamanda toplam 69 uçağı bulunan Sunexpress Türkiye'nin yan kuruluşu. Lufthansa da etkilendi

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa da korona krizinde iflasın eşiğine gelmiş ve bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildiği açıklanmıştı. Şirketin koronavirüs krizi nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtilirken, Mayıs ayı sonunda 9 milyar euroluk kurtarma paketi kapsamında devletin, şirketin ilk etapta yüzde 20'lik hissesini devralması kararlaştırılmıştı.

dpa,AFP/ MK,HS

(c)?


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