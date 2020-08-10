SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor Alman hükümetinin, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte SunExpress, bu dört şehre olan turistik uçuşlarında kapasite artışına gideceğini duyurdu.

Alman hükümetinin, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte SunExpress, bu dört şehre olan turistik uçuşlarında kapasite artışına gideceğini duyurdu.

Türkiye'deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından Haziran ayında hem iç hem dış hatlarda Antalya ve İzmir'den uçuş düzenleyen havayolu şirketi SunExpress yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 14 kentinden Avrupa'daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ettiğini kaydetti. Antalya'yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan şirket, Ağustos ayında Antalya uçuşlarında yüzde 15'lik bir kapasite artışı sunuyor. Dış hatlarda merkezi Antalya'dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya'nın pek çok popüler şehrine günlük uluslararası uçuş düzenleyen şirket, Ağustos ayında Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor.

Şirket, Antalya'dan Avrupa'nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, Ağustos ayında Londra, Paris, Viyana ve birçok destinasyona olan uçuş sayısını artırıyor. Havayolu şirketi ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin'den haftada bir kez Dalaman'a direkt tarifeli sefer sunuyor. İç hat uçuşları çerçevesinde ise Antalya'dan Adana ve Diyarbakır'a haftada 10, Van'a 7, Gaziantep'e 6, Trabzon ve Samsun'a 3 ve Kayseri'ye 2 kez uçuş sunan havayolu şirketi, ayrıca Ağustos ayında Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4'e çıkarıyor.

İzmir'de yüzde 20 kapasite artışı

Dış hatlarda İzmir'den Almanya'nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen şirket, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya'nın pek çok kentine sefer sayısını artırıyor. Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih'e haftada 5, Viyana ve Paris'e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag'a haftada 2 ve Stockholm'e haftada 1 kez İzmir'den karşılıklı uçuş sunan havayolu şirketi, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor. Havayolu ayrıca her Cuma günü Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih'ten Bodrum'a direkt tarifeli seferler sunuyor.

İç hat uçuşları çerçevesinde ise İzmir'den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya'ya uçuş düzenleyen havayolu şirketi, Ağustos ayında Hatay'a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor. İç hatlarda İzmir'den toplamda 13 destinasyona uçan havayolu şirketi, Ağustos ayında Erzurum uçuşlarını haftada 4'e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor. Havayolu şirketi, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA