SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor
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SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor

ALMAN hükümetinin, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte SunExpress, bu dört şehre olan turistik uçuşlarında kapasite artışına gideceğini açıkladı.

SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor
10.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:28

ALMAN hükümetinin, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a seyahat uyarılarını kaldırması ile birlikte SunExpress, bu dört şehre olan turistik uçuşlarında kapasite artışına gideceğini açıkladı.

Türkiye'deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından haziran ayında hem iç hem de dış hatlarda Antalya ve İzmir'den uçuş düzenleyen ilk havayolu olan SunExpress, Türkiye'nin 14 kentinden Avrupa'daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Antalya'yı direkt tarifeli seferlerle yurtiçi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan havayolu, ağustos ayında Antalya uçuşlarında yüzde 15'lik kapasite artışı sunuyor.Dış hatlarda merkezi Antalya'dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya'nın pek çok popüler şehrine günlük uluslararası uçuş düzenleyen havayolu, ağustos ayında Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekledi. SunExpress, Antalya'dan Avrupa'nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, ağustos ayında Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona olan uçuş sayısını artırıyor. Havayolu, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin'den haftada bir kez Dalaman'a direkt tarifeli sefer sunuyor.İç hat uçuşları kapsamında ise Antalya'dan Adana ve Diyarbakır'a haftada 10, Van'a 7, Gaziantep'e 6, Trabzon ve Samsun'a 3 ve Kayseri'ye 2 kez uçuş sunan havayolu, ayrıca ağustos ayında Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4'e çıkarıyor.İZMİR'DE YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞIDış hatlarda İzmir'den Almanya'nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen SunExpress, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya'nın pek çok kentine sefer sayısını artırıyor. Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih'e haftada 5, Viyana ve Paris'e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag'a haftada 2 ve Stockholm'e haftada 1 kez İzmir'den karşılıklı uçuş sunan havayolu, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor. Havayolu ayrıca her cuma Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih'ten Bodrum'a direkt tarifeli seferler sunuyor.

İç hat uçuşları kapsamında ise İzmir'den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya'ya uçuş düzenleyen SunExpress, ağustos ayında Hatay'a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor. İç hatlarda İzmir'den toplamda 13 destinasyona uçan havayolu, ağustos ayında Erzurum uçuşlarını haftada 4'e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor.


Kaynak: DHA

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