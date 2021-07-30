SunExpress, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerini yangın bölgelerine ücretsiz taşıyacak
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SunExpress, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerini yangın bölgelerine ücretsiz taşıyacak

SunExpress, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerini yangın bölgelerine ücretsiz taşıyacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'NİN birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle SunExpress, AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini yangın bölgelerine ücretsiz ulaşım desteğinin yanı sıra o bölgelere yapılacak yardımları da ücret talep etmeden taşıyacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle SunExpress, AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini yangın bölgelerine ücretsiz ulaşım desteğinin yanı sıra o bölgelere yapılacak yardımları da ücret talep etmeden taşıyacaklarını açıkladı.

SunExpress, Orman yangınları nedeniyle etkilenen bölgelerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına katıldığını duyurdu. Yardım kampanyasına destek olmak için bir çalışma başlatan havayolu şirketi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Antalya merkezli havayolu SunExpress, başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasına destek veriyor. Yaşanan yangın facialarının ardından ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştıran havayolu, yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye'nin yangınla mücadele çabasına destek veriyor. Havayolu ayrıca yangından etkilenen bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı sunuyor.SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırmak amacıyla kurulan Guardian Angels (Koruyucu Melekler) komitesi, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol alarak kurum içinde toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor" denildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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